El Barrio del Oeste de Salamanca se convertirá en un plató de cine con una gran fiesta inmersiva de ‘Los Cazafantasmas’

El Barrio del Oeste de Salamanca se prepara para una invasión paranormal muy especial. La Salamanca Film Commission y la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste (ZOES) se han unido para organizar una proyección al aire libre del clásico cinematográfico ‘Los Cazafantasmas’, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre a las 21:30 horas en la calle Gutenberg. Esta iniciativa forma parte de la programación cultural, participativa e intergeneracional ‘SeptemberFest 2026’, con el propósito de transformar el espacio público en un punto de encuentro para vecinos y visitantes mediante el cine al aire libre.

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Más allá de la proyección cinematográfica, el evento ha sido concebido como una experiencia inmersiva y temática para toda la familia. A partir de las 18:00 horas, las calles del barrio cobrarán vida con la presencia de ‘cosplayers’ profesionales pertenecientes a la Asociación Ghostbusters United España, quienes llegarán desde diversos puntos del país como Orense, Valencia, Asturias y Madrid. Estos entusiastas recorrerán la zona con trajes idénticos a los de la gran pantalla, provistos de sus icónicos Proton Packs y trampas para fantasmas, interactuando con el público y realizando divertidas simulaciones de actividad paranormal.

Uno de los mayores atractivos de la jornada será la exhibición de una réplica a tamaño real del legendario vehículo ECTO-1. El coche permanecerá estacionado en un espacio accesible para que los asistentes puedan fotografiarse junto a él, y deleitará a los presentes haciendo sonar su característica sirena a determinadas horas. Además, los aficionados y coleccionistas podrán disfrutar de un desfile y concurso de disfraces a las 19:30 horas, abierto tanto a niños como a adultos que deseen acudir caracterizados.

Los más pequeños también contarán con propuestas diseñadas a su medida dentro de la programación. Por un lado, la ‘Zona Slimer’ acogerá un taller guiado por monitores disfrazados de científicos para elaborar el tradicional ‘moco verde’ o ‘slime’ con materiales seguros. Por otro, la ‘Academia de Cadetes’ ofrecerá la oportunidad perfecta para que los niños experimenten en primera persona la labor de estos singulares héroes contra los fantasmas.