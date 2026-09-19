Salamanca lidera la innovación sanitaria en Castilla y León con nuevos fondos del Ministerio de Ciencia para proyectos de investigación

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha hecho pública la resolución provisional de su convocatoria de Proyectos de Investigación (PI). La iniciativa destina un total de 75,2 millones de euros a nivel nacional para financiar 399 proyectos enfocados en la salud.

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Dentro de este marco, Castilla y León ha sido beneficiada con 2.778.040 euros, los cuales se distribuirán entre 14 proyectos seleccionados. Esta convocatoria forma parte de la Acción Estratégica en Salud (AES) 2026, consolidada como la herramienta clave para la financiación de la investigación biomédica en España.

Fuerte protagonismo salmantino en la ciencia regional Los fondos concedidos en la comunidad autónoma impulsarán trabajos liderados por diversas instituciones científicas y asistenciales de referencia, entre las que destaca la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca. Junto a ella, completan el mapa de beneficiarios regionales la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la Universidad de Burgos y la Universidad de León.

Estas ayudas permitirán avanzar en múltiples áreas biomédicas, con el objetivo de generar nuevos conocimientos orientados a la prevención, el diagnóstico precoz, los tratamientos avanzados y los cuidados específicos de diversas patologías.

Un compromiso prioritario con la salud La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha querido subrayar el peso estratégico de estas ayudas al afirmar que "la investigación en salud es una prioridad para el Gobierno de España". Asimismo, ha añadido que "detrás de cada proyecto hay conocimiento, talento y nuevas oportunidades para mejorar la vida de las personas".

Esta resolución provisional se suma a las ya publicadas antes del periodo estival, las cuales permitieron movilizar otros 45 millones de euros destinados a la contratación de 338 profesionales y al respaldo de más iniciativas de investigación en todo el país.