El XXVI Certamen ‘Jóvenes Creadores’ reconoce 285 obras con 48.440 euros en premios

El talento joven volvió a ser protagonista este viernes en Salamanca con la celebración de la gala de entrega de premios del XXVI Certamen Municipal ‘Jóvenes Creadores’, celebrada en el Palacio de Congresos ante cerca de 200 personas entre participantes, familiares, miembros del jurado y representantes municipales.

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La edición de este año ha registrado un importante incremento de participación, con 285 obras presentadas en 16 modalidades, casi 80 más que en la convocatoria anterior. Los jóvenes, de entre 14 y 35 años, han optado a un total de 48.440 euros en premios, además de diez menciones honoríficas.

Durante la gala, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, felicitó a todos los participantes y destacó el crecimiento del certamen como muestra del talento creativo de los jóvenes de la ciudad.

En cuanto a los premiados, en Cocina Creativa los reconocimientos fueron para Azael Martín Aldea y Pilar Durán Gómez. En Cómic, los tres primeros puestos fueron para Mario Martínez Martín, Luis Pachón Gómez y Denis Carballas Rivero, mientras que en Cortometrajes fueron reconocidos Elvira Rivas Moriñigo, Víctor Álvarez Santiago, Pablo Jiménez Porcuna y Marcos de Isidoro Martín.

En Diseño Gráfico fueron premiados Vicenzo Giuseppe Michael Descamps, Nora Martín Ortiz de Landázuri y Marina García Moreno-Cid, mientras que Ángela Antuña González se hizo con el primer premio de Diseño de Moda y Complementos. En Escultura, los galardones fueron para Carlos Nahuel Montera Vena, Valentina Duarte Amundaray y Eva Mariscal Castillo.

La modalidad de Fotografía reconoció los trabajos de Elena Fiz de Arriba, Pablo García Santos, Sergio Camacho Sánchez, Rita Fernández de Miguel y Ángela González Gallego. En Microrrelatos, los premiados fueron Laura Montero González, Alberto Cantero Soriano, Lorenzo José Asensio Jambrina y Diego Fernández García.

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En Música, los reconocimientos recayeron en Alejandro Gómez García, Daniel Alberto Duarte Amundaray, Daniel Delgado Bueno, Ángel Rodríguez García y Susana Alonso Pérez. En Pintura, fueron premiados Nora Martín Ortiz de Landázuri, Sophia Dahira Núñez Esperme, Francisco Javier Nieto, Adrián Rodríguez Tedín y Alejandra Martín Cachón.

Por su parte, Poesía reconoció a Lorenzo José Asensio Jambrina y Jesús Rebollo i Pedrera. En Relatos Cortos, los premiados fueron Sara Luna Reyes, Pedro José Menor García, Nerea Gorjón Torres, Inés Crespo Peláez, Elvira Rivas Moriñigo y Carmen Galván Bernabé.