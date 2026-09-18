Alarma en Pelabravo por un incendio próximo a una fábrica

Un incendio de pasto registrado este viernes en Pelabravo ha obligado a movilizar a los Bomberos de la Diputación de Salamanca debido a la proximidad de las llamas a una fábrica de piensos situada en la carretera de Madrid.

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El fuego se originó en una zona de pasto próxima a las instalaciones y rápidamente se desplazaron hasta el lugar los Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas.

La intervención permitió controlar el incendio sin que el fuego llegara a afectar a las instalaciones.