Primera situación desagradable contra un árbitro en el fútbol base: “Eres ciego” y “no vales para nada”

Primera jornada de fútbol base y primer momento lamentable. El colegiado Diego Pérez, que pitaba el choque entre el RS Monterrey y Unionistas C de la Primera Cadete en los anexos al Reina Sofía, reflejó una grave incidencia en el acta.

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“Eres muy malo”, “Eres ciego” y “no vales para nada”. Esas fueron las primeras palabras que reflejó en el acta Diego Pérez de una persona entre los banquillos.

Posteriormente, con el partido finalizado, la situación empeoró y expresó en el acta: “observé que dicho directivo subía corriendo hacia la zona de vestuarios. En ese momento comenzó a aproximarse hacia mí, manteniendo una actitud que consideré intimidatoria y acercándose progresivamente hacia mi persona”. De hecho, el relato prosigue porque, según el relato del árbitro, dicha persona le siguió hasta la zona del vestuario arbitral.