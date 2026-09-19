La rotura de una tubería deja sin agua a un edificio en el Paseo de los Madroños

Una avería en una tubería de fibrocemento ha provocado este sábado por la tarde un corte en el suministro de agua de un edificio situado en el Paseo de los Madroños, en su confluencia con la calle Río Agadones.
Según fuentes municipales la incidencia se debe a la rotura de una tubería de DN150, que ha obligado a dejar temporalmente sin suministro al inmueble afectado mientras se llevan a cabo los trabajos necesarios para solucionar la avería.
La actuación se produce sobre un tramo de tubería cuya renovación ya está contemplada dentro del proyecto del bulevar del Paseo de los Madroños, unas obras que, comenzarán próximamente.