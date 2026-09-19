CCOO planta cara a la Administración y no asistirá a los actos de La Merced en el Centro Penitenciario de Topas

La sección sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Topas no participará este año en los actos oficiales de Nuestra Señora de La Merced. El sindicato denuncia la falta de respuestas de la Administración ante una situación laboral insostenible marcada por la escasez de personal, el aumento de cargas de trabajo, las vacantes sin cubrir y el incremento de las agresiones.

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Para la organización, resulta incoherente celebrar la festividad patronal mientras se ignoran las demandas esenciales de los trabajadores. Entre sus principales exigencias figuran una OEP extraordinaria para 2026 que cubra las necesidades reales de la plantilla, la aplicación efectiva de las 35 horas, una negociación colectiva real y la derogación del actual protocolo anti-agresiones por considerarlo ineficaz.

Asimismo, reclaman la modernización de la institución, el desarrollo de la carrera profesional, mejoras en la segunda actividad y el reconocimiento de la penosidad y peligrosidad de la profesión mediante coeficientes reductores para la jubilación anticipada.