Salamanca celebra este domingo el tradicional Día de la Bici dentro de la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Salamanca continúa este fin de semana con las actividades gratuitas de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se celebra bajo el lema ‘Equidad intergeneracional’ para fomentar el transporte sostenible y reducir el uso del coche.

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La cita más destacada tendrá lugar este domingo 20 de septiembre con el Día de la Bici, organizado por el Club Ciclista Promesal. La marcha saldrá a las 17:30 horas desde la Plaza Mayor y finalizará en el Parque Elio Antonio de Nebrija con actividades y sorteos. Las inscripciones continúan abiertas en su web oficial.