Salamanca refuerza la seguridad en sus espacios deportivos con talleres de reanimación y uso de desfibriladores

La Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Salamanca está impartiendo tres talleres en la Casa de las Asociaciones para capacitar a 24 personas del ámbito deportivo en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).
El Ayuntamiento señala que los espacios deportivos son prioritarios debido a su alta afluencia, por lo que resulta fundamental contar con personal preparado para actuar con rapidez ante una parada cardíaca, ya que una intervención precoz es clave para salvar vidas.
Esta iniciativa forma parte del programa ‘Salamanca Cardioprotegida’, el cual se complementa con una amplia red de más de 140 desfibriladores distribuidos en autobuses urbanos, instalaciones turísticas, piscinas y 29 dispositivos específicos en instalaciones deportivas municipales.