Salamanca refuerza la seguridad en sus espacios deportivos con talleres de reanimación y uso de desfibriladores

La Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Salamanca está impartiendo tres talleres en la Casa de las Asociaciones para capacitar a 24 personas del ámbito deportivo en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).

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El Ayuntamiento señala que los espacios deportivos son prioritarios debido a su alta afluencia, por lo que resulta fundamental contar con personal preparado para actuar con rapidez ante una parada cardíaca, ya que una intervención precoz es clave para salvar vidas.