Siete de los diez nuevos empleados públicos con discapacidad intelectual de la Junta estrenarán destino en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha adjudicado los destinos de diez personas con discapacidad intelectual que han superado el proceso selectivo para la categoría de personal subalterno. Con un fuerte protagonismo provincial, siete de estos diez nuevos empleos públicos se desarrollarán en Salamanca, mientras que el resto se reparten entre Burgos, Palencia y Zamora.

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El proceso selectivo se ha regido por el sistema de concurso-oposición e incluyó un temario pionero adaptado a lectura fácil gracias a la colaboración de la Eclap y el Cermi.