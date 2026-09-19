Salamanca suma 340 nuevas empresas en los ocho primeros meses de un año de fuerte empuje para el tejido empresarial castellanoleonés

La creación de empresas en Castilla y León ha experimentado un fuerte impulso durante los ocho primeros meses del año, con la constitución de 2.403 nuevas sociedades, lo que representa un crecimiento del 12,5% respecto al mismo periodo del año anterior y supera en más de tres puntos la media nacional (9%). En este contexto de dinamismo autonómico, Salamanca destaca con la puesta en marcha de 340 nuevas empresas, situándose como la cuarta provincia con mayor actividad por detrás de Valladolid (594), León (428) y Burgos (351).