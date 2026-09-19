Sergio Maqueda asume el liderazgo de las Juventudes Socialistas de Salamanca con el reto de frenar la marcha de los jóvenes

Juventudes Socialistas de Salamanca han celebrado su XVII Congreso Ordinario bajo el lema ‘La voz charra, la juventud avanza’, un encuentro que ha servido para renovar sus órganos provinciales, definir las líneas estratégicas de la organización y proclamar oficialmente a Sergio Maqueda como nuevo secretario general en sustitución de Kevin Pérez.

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La jornada ha estado marcada por las reivindicaciones en torno al empleo juvenil y el acceso a la vivienda y la despoblación.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, centró gran parte de su intervención en denunciar la falta de oportunidades en la Comunidad para desarrollar un proyecto de vida y en la crisis habitacional. Vallejo advirtió que los precios de la vivienda se encuentran actualmente "disparados y desproporcionados", y criticó la permisividad del Ayuntamiento de Salamanca ante la especulación con los pisos de alquiler turístico en bajos y primeros pisos. Frente a esto, contrastó la situación con las políticas ambiciosas impulsadas por el Gobierno de España, destacando la labor constante de la militancia salmantina en la defensa de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y de todos los jóvenes que se ven obligados a marchar por la falta de un empleo acorde a su formación en la Universidad de Salamanca.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, alertó sobre el impacto de la actual ola conservadora en la juventud y calificó a la provincia como un "desierto demográfico", donde tres cuartas partes del territorio concentran población envejecida. Serrada lamentó que, a pesar de ser una prestigiosa ciudad universitaria, los jóvenes tengan que buscar fuera las oportunidades que el territorio les niega. Asimismo, ensalzó el valor de quienes deciden quedarse a fijar su futuro en la provincia y reiteró el apoyo incondicional de los socialistas salmantinos al nuevo liderazgo, manteniendo "oídos y brazos abiertos" para recibir propuestas y críticas constructivas.