Triunfo del Ciudad Rodrigo y derrota del Ribert en Regional

Resultados dispares para los equipos charros en la Regional de Aficionados. El Ciudad Rodrigo se llevó los tres puntos en casa del Cubillos con un tanto de José Manuel en los primeros minutos posteriores al descanso.

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El Ribert cayó por 1-2 ante La Cistérniga en Las Pistas. El tanto de Walter, en el minuto 80, metía a los charros en el partido pero no llegó el tanto del empate.