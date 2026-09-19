Gran goleada del Salamanca FS para iniciar la competición

Mejor imposible. El arranque de competición del Salamanca Fútbol Sala en Segunda B trajo una goleada por 11-2 ante el Racing de Mieres en el pabellón de La Alamedilla.

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Los charros pisaron el acelerador desde el inicio y Dani Fernández hizo el primer gol de la temporada. Al descanso, un rotundo 6-2 para un equipo muy bien armado. En la segunda mitad, la goleada se disparó hasta el 11-2 y además marcaron los juveniles Luis y Barrajón.