Derrota de Unionistas B en Tercera RFEF

No ha comenzado bien la temporada para el filial de Unionistas. El filial blanquinegro lleva un punto de nueve posibles y este sábado perdió por 3-2 en su visita al campo del Calasanz de Soria.

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Después de una gran primera parte con poca puntería, los de Sergio Hernández se fueron con ventaja mínima en el marcador con el tanto de Fortes. En la segunda mitad, el Calasanz de Soria respondió a ese gol, también al tanto de penalti de Pascu y, en el minuto 90, se llevó el encuentro con el definitivo 3-2.