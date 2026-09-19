Derrota de Unionistas B en Tercera RFEF

No ha comenzado bien la temporada para el filial de Unionistas. El filial blanquinegro lleva un punto de nueve posibles y este sábado perdió por 3-2 en su visita al campo del Calasanz de Soria.
Después de una gran primera parte con poca puntería, los de Sergio Hernández se fueron con ventaja mínima en el marcador con el tanto de Fortes. En la segunda mitad, el Calasanz de Soria respondió a ese gol, también al tanto de penalti de Pascu y, en el minuto 90, se llevó el encuentro con el definitivo 3-2.
Para el domingo quedan los otros tres partidos con representante charro. El filial del Salamanca CF UDS recibe a la Arandina en Las Pistas (12 horas); el Santa Marta hace lo propio con el Colegios Diocesanos en el San Casto (18 horas); mientras que el Guijuelo visita al Palencia Cristo Atlético (18:30 horas).