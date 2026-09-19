Javi Medina: "Charly ya sabemos todo lo que refleja en el club y en el equipo"

Javi Medina se mostraba igual de tranquilo con la victoria ante la UD Ourense que en las derrotas anteriores. Y a través de esa calma expresaba los puntos fuertes de su equipo tras el triunfo ante el cuadro gallego.

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Primera victoria. “Era necesario ganar. El equipo ha salido con las ideas muy claras y en un partido difícil de jugar. Fútbol son dinámicas. Hoy nos hemos puesto por delante otra vez y hemos tenido el punto de tranquilidad tras el gol. Hemos hablado en el descanso que no era una parte fácil y en estos primeros minutos no hemos tenido la tensión suficiente. Me quedo con la respuesta del equipo”.

De la Nava, titular. “También tiene que ver que ellos nos han sorprendido en un bloque bajo en un día con mucho calor. Hemos alternado jugar por dentro con amenazar por fuera. Nos faltaba un poco hacer más daño. Charly ya sabemos todo lo que refleja en el club y en el equipo”.

La pareja formada por Marcelo y Arnau en la medular. “Una solución de última hora por lo que le pasó a Juanma y ya lo habíamos probado con el Cacereño. Arnau nos sujeta. Nos han dado mucho equilibrio en el centro del campo”.