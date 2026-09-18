Duelo de necesitados en el Reina Sofía

El arranque de competición de Unionistas y UD Ourense no ha podido ser peor. Los dos llegan a la cuarta jornada en la zona baja de la clasificación, con cero puntos y tres derrotas consecutivas. Este sábado, a las 13 horas, el estadio Reina Sofía acoge un duelo de necesitados.

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“Tenemos un partido en casa con un inicio que no podemos estar contentos porque somos nosotros los que alimentamos a los rivales. Queremos revertir la situación ganando en casa y haciendo un buen partido”, explica Javi Medina en rueda de prensa.

El entrenador, que no podrá contar con Bernad, Dani González ni Juanma Lendínez (Álex Gil no entrenó y entra ‘in extremis’ en la convocatoria) sabe que están en deuda con sus seguidores: “Estamos gastando más de lo que estamos ingresando”.