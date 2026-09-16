Las oficinas para la cantera de Unionistas, cerradas y sin luz: el Ayuntamiento asumirá el coste y ejecución de la obra

A pesar de que las oficinas para la base de Unionistas llevan construidas desde hace meses, no se pueden utilizar. El club charro anunciaba en sus redes sociales, el pasado 6 de abril, la instalación de las oficinas y la taquilla y no hay fecha para su apertura.

Publicidad Publicidad

El anterior director general del club David Alonso Mata y Tom fueron los promotores de esta iniciativa para que los entrenadores de la base tuviesen un sitio para poder trabajar en el día a día y realizar sus reuniones de trabajo. El club charro anunciaba en sus redes sociales, el pasado 6 de abril, la instalación de las oficinas y la taquilla.

La realidad es que, cinco meses después, los formadores de la base de Unionistas no tienen un lugar para poder trabajar en el día a día. La situación es tal que se tienen que reunir a la vista de todos los presentes bien sea en las mesas del bar del estadio Reina Sofía o directamente de pie en cualquier rincón del anexo.

Durante estos cinco meses, la única mejora que se ha producido es la colocación de las escaleras por la parte externa para acceder al segundo piso de las oficinas.

El motivo de esta situación es la falta de luz. Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, el Ayuntamiento de Salamanca se hará cargo de la obra para que las oficinas de la base de Unionistas se puedan utilizar, ya que el Consistorio charro tiene el proyecto para realizar la ejecución y el coste de la obra. Ahora mismo no hay fecha para llevarlo a cabo.

El propio Ayuntamiento, a través de Mantenimiento, acudió a las oficinas para poder realizar una instalación necesaria y sin riesgo para que Unionistas disponga de un sitio para su cantera.