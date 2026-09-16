Acusan a la Junta de “enchufismo y privilegios” con la subdirectora de enfermería el CAUSA, Fermina Martín

La destitución de Carmen Pajares como gerente del CAUSA sin notificárselo, el caos organizativo en la apertura del centro de salud de Prosperidad, los problemas en atención Primaria, las listas de espera, … La sanidad en Salamanca no pasa por su mejor y así lo ha denunciado este miércoles el PSOE que registrará en las cortes una batería de preguntas para exigir responsabilidades y tener respuestas.

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Lourdes Rubio, secretaria de Sanidad del PSOE en Salamanca, ha calificado la situación como un “desgobierno” ya ha asegurado que el “colmo del escándalo es el caso vergonzoso de la subdirectora de enfermería que cobra íntegra íntegramente su nómina pública como cargo en Salamanca mientras reside y trabaja de forma permanente en Valladolid. Un auténtico escándalo de enchufismo y privilegios mientras los salmantinos hacen cola durante horas en condiciones tercermundistas”.