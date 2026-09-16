El Ayuntamiento da cuarenta días a los propietarios de la Aceña de San Jerónimo para solucionar su estado de abandono

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado cuarenta días a los propietarios de La Aceña de San Jerónimo para que solucionen los problemas detectados en un bien que está protegido ya que está incluido en el Catálogo de Elementos Etnográficos.

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Cabe recordar que la Aceña de San Jerónimo, ubicada junto al paseo fluvial detrás de Mirat, está incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra que considera que el inmueble corre peligro ya que la cubierta ha desaparecido y los muros tienen continuas pérdidas de material, además de que está lleno de grafitis y pintadas.

Para solucionar el problema, el consistorio charro ha emitido una orden de ejecución en la que se exige ejecutar “los trabajos y obras necesarios para subsanar las deficiencias detectadas y el estado de abandono” ya que “se ha vandalizado con pintadas perdiendo el ornato, la coronación de los muros se encuentra muy deteriorada con riesgo de desprendimientos, existen huecos cerca de los canales con riesgo de producir accidentes. Por lo tanto, corresponde realizar una intervención en la Aceña, dotándola de seguridad y ornato, con consolidación de los muros, limpieza, retirada de residuos e instalación de elementos de protección en evitación de riesgos, accidentes”.