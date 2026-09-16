Salamanca estrena 'El Lazarillo II', una vivienda hogar para cuatro menores con autismo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Asociación Ariadna Autismo Salamanca, Carmen Calvo, han presentado este miércoles la nueva vivienda hogar ‘El Lazarillo II’, integrada en el proyecto ‘Viviendas con Sentido’, una iniciativa destinada a favorecer modelos de vida independiente para personas con autismo.

Publicidad Publicidad

La vivienda, de cerca de 105 metros cuadrados útiles, ha sido puesta a disposición de Ariadna por el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo. En ella residen actualmente cuatro menores de entre 3 y 16 años con grandes necesidades de apoyo, que anteriormente se encontraban en un recurso residencial generalista.

Calvo ha definido el proyecto como “el más ilusionante” que tiene actualmente la asociación, al permitir ofrecer a estos menores un hogar específico y una atención adaptada a sus necesidades. “Al final es eso, darles un hogar a cuatro niños con autismo”, ha señalado.

La presidenta de Ariadna ha explicado que la convivencia en un recurso generalista resultaba especialmente complicada debido a las necesidades específicas de estos menores, por lo que la creación de una vivienda especializada ha supuesto un cambio sustancial en su día a día.

Una atención centrada en la autonomía El objetivo del recurso no se limita a proporcionar alojamiento, sino que busca que los menores desarrollen progresivamente el mayor grado de autonomía posible. Su rutina incluye levantarse, asearse, desayunar y acudir al colegio, para después regresar a la vivienda y participar en actividades programadas durante las tardes.

También se promueve su participación en actividades normalizadas en la comunidad. Durante el verano, por ejemplo, han acudido prácticamente a diario a las piscinas, además de participar en otras propuestas de ocio y actividades organizadas en la ciudad.

Publicidad Publicidad

Los cuatro menores están escolarizados en un colegio ordinario cercano a la vivienda, mientras que en el piso reciben una atención específica y especializada.