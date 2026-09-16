El Día Mundial del Alzheimer vuelve a conmemorarse en Salamanca de la mano de varias actividades

El próximo lunes, 21 de septiembre, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Alzheimer. En este sentido, la capital del Tormes, de la mano de AFA Salamanca, se suma un año más a esta celebración con diferentes actividades dirigidas a familias, personas cuidadoras, profesionales y ciudadanía en general.

Publicidad Publicidad

Este 2026, la asociación centra su reivindicación en la necesidad de garantizar el “acceso a tratamientos para todos”, defendiendo que los avances en el abordaje de la enfermedad puedan llegar en condiciones de igualdad a todas las personas que puedan beneficiarse de ellos.

En concreto, la programación comenzará el 17 de septiembre, a las 10:30 horas, con la inauguración de un nuevo programa de talleres prácticos para familias y cuidadores. Al día siguiente, este jueves 18 de septiembre, se llevará a cabo la celebración de una jornada de puertas abiertas en varias instalaciones: la residencia Boni Mediero, el Centro de Día Terapéutico y el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP).

Una vez acabadas estas actividades preliminares, llegará el acto central el citado lunes 21 de septiembre. En este sentido, AFA Salamanca estará en la Plaza Mayor de 10:00 a 20:00 horas con una mesa informativa y de sensibilización.

Más tarde, a las 12:00 horas, está prevista una recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento de Salamanca y la tradicional suelta de globos verdes y, a las 22:00 horas, la fuente de Puerta Zamora se iluminará de verde con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Coincidiendo con esta celebración, AFA Salamanca continúa impulsando la campaña 'La Mochila Viajera. Llévame contigo, lléname de recuerdos', cuyo objetivo es aumentar el número de socios y reforzar el apoyo social a la Asociación. Esta iniciativa tiene como elemento principal una mochila física que los socios y socias pueden recoger gratuitamente. En cambio, las personas que todavía no formen parte de AFA Salamanca podrán hacerse socios por seis euros al año y llevarse una mochila, o adquirirla por seis euros como forma de colaboración.