Multa al Real Avilés… por un vaso lanzado desde la grada de seguidores de Unionistas

El acta del encuentro entre el Real Avilés y Unionistas contenía una observación anotada por el colegiado López Fernández. Esta incidencia conlleva una multa al Real Avilés, aunque ha sucedido en la zona de la grada de seguidores de Unionistas.

“En el minuto 29 desde la grada visitante, identificada como tal por las camisetas que portaban y por sus cánticos, se lanzó un vaso de plástico vacío que cayó dentro del terreno de juego, sin que llegara a impactar en ninguna persona. Debido a este hecho, se activa el protocolo de lanzamiento de objetos, requiriendo al delegado de campo para que se proceda a comunicar por la megafonía del estadio el mensaje a fin de que cesen dichos lanzamientos”, desarrolla el colegiado en el acta.