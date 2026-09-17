Vuelta a las concentraciones este jueves en defensa de los educadores de primer ciclo de Educación Infantil

La Plataforma 0-3 y Comisiones Obreras se concentran este jueves, 17 de septiembre, a las 19:00 horas en la plaza de los Bandos en pro de reivindicar una serie de acciones que afectan tanto al profesorado como al cuidado de los menores.

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De este modo, han demandado una respuesta de carácter urgente por parte de las administraciones educativas para luchar contra “la precariedad y las desigualdades que padece el personal educador del primer ciclo de Educación Infantil en nuestra provincia”.

El lema de la movilización es claro, “¡Soluciones YA!” y “0-3 en lucha”, siendo algunas de las reivindicaciones las siguientes: la equiparación salarial en todo el personal del sector; una normativa común que regule y garantice está etapa educativa; dignificación del sector reconociendo las labores educativas y no solo asistenciales del personal; y el fin de las unidades mixtas en centro con Infantil, Primaria y Secundaria.

Las quejas no son nuevas en Salamanca, cuando hace unos meses se concentraban a las puertas de la Junta de Castilla y León en Salamanca para reivindicar las mismas acciones que está vez. Al no haber movido ficha la administración pública, han decidido volver a concentrarse.