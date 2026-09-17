Nueve días para celebrar las Fiestas de la Merced en Salesas y Labradores

Los barrios de Labradores y Salesas celebran sus Fiestas de la Merced 2026 con multitud de actividades para todos los públicos, con charanga, verbena y, por supuesto, celebraciones religiosas que rinde culto a la imagen.

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La Asociación de Mayores La Salmantina y la Comunidad de Padres Mercedarios han organizado conjuntamente estos eventos con el fiel propósito de “seguir recuperando unas fiestas históricamente vinculadas a esta zona de Salamanca”.

Comenzarán este viernes, 18 de septiembre, a las 18:00 horas con los juegos infantiles en la plaza de la Concordia, dando por finalizadas las fiestas el domingo, 27 de septiembre, con la Solemne Procesión Triunfal de Nuestra Señora de la Merced. Las programación es la siguiente:

Viernes, 18 de septiembre

18:00 horas. Juegos infantiles en la plaza de la Concordia. Sábado, 19 de septiembre

11:30 horas. Pasacalles con cabezudos y Charanga La Clave desde la residencia Madre de la Vera Cruz.

19:00 horas. Gran Verbena de la Merced. Orquesta Oro Negro en la plaza de la Concordia. Domingo, 20 de septiembre

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12:00 horas. Fervorín de las Fiestas (pregón) a cargo de Pablo Martín, Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Despojado. Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.

13:15 horas. Vino español en el salón de la calle Corregidor Caballero Llanes.

19:00 horas. Concierto de flamenco y rumba en la plaza de la Concordia. Lunes, 21 de septiembre

18:00 horas. Exhibición de actividades de las asociaciones en la plaza de la Concordia. Martes, 22 de septiembre

18:30 horas. Festival de Sainetes. Salón de actos de Julián Sánchez el Charro Miércoles, 23 de septiembre

18:30 horas. Entrega del Premio “Vida y Merced” a la Hermandad Franciscana de Salamanca. Jueves, 24 de septiembre

17:30 horas. Baile para mayores en la residencia Madre de la Vera Cruz.

19:00 horas. Bailes Charros. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced

19:30 horas. Santo Rosario. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced

20:00 horas. Función principal en honor a Nuestra Señora de la Merced. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced Viernes, 25 de septiembre

19:30 horas. Actuación de canción española con Marina. Plaza de la Concordia. Domingo, 27 de septiembre