Nueve días para celebrar las Fiestas de la Merced en Salesas y Labradores

Los barrios de Labradores y Salesas celebran sus Fiestas de la Merced 2026 con multitud de actividades para todos los públicos, con charanga, verbena y, por supuesto, celebraciones religiosas que rinde culto a la imagen.
La Asociación de Mayores La Salmantina y la Comunidad de Padres Mercedarios han organizado conjuntamente estos eventos con el fiel propósito de “seguir recuperando unas fiestas históricamente vinculadas a esta zona de Salamanca”.
Comenzarán este viernes, 18 de septiembre, a las 18:00 horas con los juegos infantiles en la plaza de la Concordia, dando por finalizadas las fiestas el domingo, 27 de septiembre, con la Solemne Procesión Triunfal de Nuestra Señora de la Merced. Las programación es la siguiente:
Viernes, 18 de septiembre
- 18:00 horas. Juegos infantiles en la plaza de la Concordia.
Sábado, 19 de septiembre
- 11:30 horas. Pasacalles con cabezudos y Charanga La Clave desde la residencia Madre de la Vera Cruz.
- 19:00 horas. Gran Verbena de la Merced. Orquesta Oro Negro en la plaza de la Concordia.
Domingo, 20 de septiembre
- 12:00 horas. Fervorín de las Fiestas (pregón) a cargo de Pablo Martín, Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Despojado. Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.
- 13:15 horas. Vino español en el salón de la calle Corregidor Caballero Llanes.
- 19:00 horas. Concierto de flamenco y rumba en la plaza de la Concordia.
Lunes, 21 de septiembre
- 18:00 horas. Exhibición de actividades de las asociaciones en la plaza de la Concordia.
Martes, 22 de septiembre
- 18:30 horas. Festival de Sainetes. Salón de actos de Julián Sánchez el Charro
Miércoles, 23 de septiembre
- 18:30 horas. Entrega del Premio “Vida y Merced” a la Hermandad Franciscana de Salamanca.
Jueves, 24 de septiembre
- 17:30 horas. Baile para mayores en la residencia Madre de la Vera Cruz.
- 19:00 horas. Bailes Charros. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
- 19:30 horas. Santo Rosario. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
- 20:00 horas. Función principal en honor a Nuestra Señora de la Merced. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
Viernes, 25 de septiembre
- 19:30 horas. Actuación de canción española con Marina. Plaza de la Concordia.
Domingo, 27 de septiembre
- 9:00 horas. Elaboración de la Alfombra de Sal en la plaza de la Glorieta.
- 17:30 horas. Solemne Procesión Triunfal de Nuestra Señora de la Merced. Salida desde la Residencia Madre de la Vera Cruz