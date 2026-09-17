Al rescate del patrimonio en peligro, Salamanca recupera dos de los seis bienes incluidos en la Lista Roja

Piedra e historia, arte y patrimonio. Salamanca se debe a sus monumentos, a la piedra dorada que la ha convertido en una ciudad única cuyo máximo valor está en sus magníficos edificios, su casco antiguo y su tirón turístico.

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La capital del Tormes tiene ahora mismo seis bienes en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra. Cinco edificaciones y unos escudos de piedra que se encuentran en tan mal estado de conservación que la entidad los ha incluido en su lista de bienes en peligro, integrada por otros 52 bienes repartidos por toda la provincia. Próximamente dos de ellos podrán abandonar esta lista ya que el Ayuntamiento de Salamanca se ha propuesto su recuperación.

Si hace unos meses el Ayuntamiento recuperó los escudos del Palacio de la Roca que estaban olvidados en el Campo de Tiro, ahora le toca el turno a la Aceña de San Jerónimo, también conocida como del Cabildo. Se trata de un antiguo molino del Monasterio de Santa María de la Victoria que más tarde pasó a manos del Cabildo y que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XX.

Aceña De San Jerónimo. Hispania Nostra

Desde que quedó en desuso el molino ha sufrido graves daños estructurales. De hecho, ha perdido la cubierta, los muros tienen problemas de consolidación y pérdida de material y está muy erosionado. Además de eso, la estructura ha sufrido constantes actos vandálicos y está llena de pintadas. El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido poner fin a esta situación y ha emitido una orden de ejecución para que sus propietarios realicen una actuación que permita mejorar el espacio y garantizar su conservación. De hecho, solicitan que se realice una consolidación de los muros, limpieza, retirada de residuos e instalación de elementos de protección que eviten riesgos y accidentes.