Javi Medina: "Estamos gastando más de lo que estamos ingresando"

Javi Medina mostraba mucha tranquilidad a pesar del mal inicio de Unionistas y también confianza en sus jugadores. El técnico sevillano deja claro qué premisas quiere de sus jugadores para vencer a la UD Ourense.

Publicidad Publicidad

Encuentro ante la UD Ourense. “Muy importante. Tenemos un partido en casa con un inicio que no podemos estar contentos porque somos nosotros los que alimentamos a los rivales. Queremos revertir la situación ganando en casa y haciendo un buen partido”.

El mensaje del director deportivo. “Antonio transmite mucha tranquilidad y le auguro un gran futuro en la dirección deportiva. Cuando no ganas, lo lógico es que te transmitan estar nerviosos y él hace todo lo contrario. Hay que alabar también el apoyo de la afición”.

Minutos posteriores a encajar el primer golpe. “Es un poco más mental. En el primer partido no nos esperábamos esa derrota tan dura con dos expulsiones. Lo más difícil lo hemos hecho ante Irún y Avilés para ponernos por delante y cuando está controlado, recibimos un golpe. Y en 5 o 10 minutos da la sensación que se nos va el partido. Estamos gastando más de lo que estamos ingresando”.

Convocatoria. “Álex Gil no entrenó ayer y hoy hemos decidido que sí esté con el grupo. Bernad probablemente no esté. Juanma ha tenido molestias en el entreno”.

Ir al mercado o no. “Antonio está trabajando para intentar reforzarnos ahí. Tenemos posibilidades de hacerlo, pero tenemos que estar convencido”.

Publicidad Publicidad