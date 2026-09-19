(3-1) Unionistas toma aire con su primer triunfo ante la UD Ourense

Era obligatorio ganar. No importaba el cómo. Unionistas, tras tres derrotas seguidas, sumó su primer triunfo de la temporada por 3-1 a la UD Ourense en el estadio Reina Sofía con goles de Álvaro Gómez (de penalti), Pau Ferrer y Morer.

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Javi Medina metió varios cambios en el equipo titular: Arnau, Diego Caballo, Gorka Rivera y, sobre todo, De la Nava. El ‘10’ fue clave en cómo se movió el equipo charro en la primera parte y acumuló la gran mayoría de acciones ofensivas.

La primera ocasión tardó en llegar. Fue Diego Caballo, con un potente chut en el minuto 25, el que obligó a despejar a Vizoso de forma forzada. La UD Ourense apenas apareció por la meta de Daza y Unionistas tenía la pelota aunque sin mucha mordiente.

Así hasta el minuto 37. Una falta de Arnau al segundo palo la controla Mikel Serrano de forma atropellada, la pelota se pasea por línea de gol y el zaguero Javi Labrada manda el balón a córner.

En ese saque de esquina, Mikel se impulsa en el área y la pelota da en la mano de un rival. Penalti. Y Álvaro Gómez, que lleva cuatro dianas esta campaña, no falló desde el punto fatídico para poner el 1-0 en el marcador.

Tras el descanso, Unionistas salió con la torrija típica de media tarde. Y lo pagó. Centro desde la izquierda de Ferreiro, Rufo gana el primer remate y la pelota toca en Mikel Serrano. 1-1.

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Por suerte, no hubo tiempo para el runrún. Los charros se pusieron por delante de nuevo a los dos minutos con un centro de Hugo de Bustos que cabeceó a la red Pau Ferrer para poner el 2-1.

Y con esa ventaja mínima en el marcador, llegó la jugada decisiva. Una durísima entrada a destiempo de Samu Pardo sobre Marcelo fue roja directa. La UD Ourense, con diez.