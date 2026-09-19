Agreden a una mujer durante una reyerta entre clanes familiares en el barrio de Buenos Aires

Una mujer de unos 30 años ha tenido que ser trasladada en la tarde de este sábado al Hospital de Salamanca tras resultar herida durante una agresión ocurrida en el barrio de Buenos Aires.

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Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 19:00 horas en el interior de una vivienda situada en la calle Villanueva de la Serena. Todo apunta a que la agresión se habría desencadenado en el contexto de una riña previa entre clanes familiares de la zona.

Como consecuencia de la trifulca, la víctima sufrió un fuerte golpe en el rostro que hizo necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazó rápidamente una ambulancia de Soporte Vital Básico del Sacyl, cuyo personal prestó una primera asistencia a la herida en el lugar antes de su posterior traslado al hospital, así como tres dotaciones de la Policía Nacional para controlar la situación.

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