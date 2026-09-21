Mónica Martín, la ‘máquina de datos’ de Unionistas

Mónica Martín es una estudiante de Estadística y socia de Unionistas que se ha decidido a ayudar al club. En una de sus clases, su profesora Mercedes le dio la idea de poder ayudar al club y eso cayó en manos de Enrique Benéitez, su tutor, que actualmente está en el Real Valladolid y que formó parte del organigrama de cantera de Unionistas durante varias temporadas.

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Enrique Benéitez se puso en contacto con David Alonso Mata, que por entonces era el director general de Unionistas, para cubrir un área de mejora en el club blanquinegro. Ahora, Mónica Martín colabora con el club en el estudio del dato a nivel de esfuerzos físicos y situaciones de juego y ya tiene la puerta abierta para filtrar datos para el mercado de fichajes y de mejora en el área de tienda.

Su llegada a Unionistas. “La Estadística es algo nuevo. En todas las áreas viene muy bien el estudio de datos y en Unionistas solo había analista, pero nadie que lleve la estadística. Entonces ahí puedo tocar varios palos como la tienda, los GPS, las situaciones de juego o el filtrado de datos para el mercado”.

¿Qué datos físicos toma? “Me mandan desde el cuerpo técnico los datos del GPS y mi función es facilitar la interpretación de los datos. Adapto los datos con gráficos y estudios para que el preparador físico y el entrenador los entiendan más fácilmente solo con verlos. He creado una aplicación dashboard en el que se meten automáticamente los datos y tiene tres gráficos principales. Ahí ellos pueden comparar sesiones o comparar jugadores con un solo vistazo”.

La aportación del dato durante el encuentro. “Dividimos el campo en 16 partes. Al principio no teníamos la oportunidad de encontrar los datos, pero la liga ahora sí nos ofrece datos. Cree una aplicación más sencilla que dividía el campo en zonas e ibas marcando lo que sucedía en dichas zonas. Bien fuese una pérdida de balón o una falta de X jugadores en tal zona. Al final descargaba un reporte que se lo pasaba al entrenador tanto en el descanso como al término del encuentro. Ahora tenemos mediacoach y te salen los datos muy reales, pero antes lo hacíamos a tiempo real y a mano. Era la forma para que Unionistas no se gastase el dinero y nosotros pudiésemos tener los datos más importantes”.

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Ayudar a Antonio Paz en el próximo mercado con el filtrado de datos. “Yo entré casi acabado el mercado y no he intervenido, pero sí he estado mirando cómo trabajaban. En el invierno sí ayudaré. Pueden darme los datos de un jugador prototipo y que yo les haga el filtrado de lo que necesitan o un futbolista con una serie de característica y ver cuáles son los mejores a través de los datos”.

El último punto de tu trabajo es cómo funciona la tienda del club y cómo maximizar las ventas. “Hay que analizar cuándo se vende más y qué se vende más. Luego me van surgiendo más situaciones. Salamanca es una ciudad universitaria y vienen muchos italianos o ingleses. Los grupos que vienen de Italia se deciden a comprar X producto. Entonces, conociendo un poco qué fechas vienen ciertos grupos, qué compras prefieren hacer. O quizá el ticket medio. Por ejemplo, el que se lleva la camiseta, también se lleva una pulsera. Quizá puedas llegar a hacer un pack para que sea más económico y más atractivo”.

Todo esto conlleva también un beneficio para el club. “También hay que analizar los datos del día de partido. Ahora estamos estudiando qué es lo que más se vende los días de partido. A lo mejor hay que poner más camisetas del equipo el día de partido y publicitarlo más para que todo el mundo lo sepa”.

Es muy difícil es un juego subjetivo como el mundo, llevarlo todo al dato. “Yo me metí en Estadística porque para mí el dato es todo. Es subjetivo, pero dentro de cada jugador lleva unos datos. Tú tienes que estudiar a ese jugador para poder tener todos sus datos. ¿Es subjetivo el fútbol? Sí, pero se basa mucho en datos”.

Eres socia de Unionistas. Entiendo que es un orgullo poder ayudar a tu club. “Me gusta mucho poder estar haciendo estadística en el equipo que me gusta, en el equipo de mi ciudad y que llevo años viendo. Puedo ayudarles. Ya no veo los partidos como antes, los sufres igual, pero de otra forma. Sufres distinto en la grada a estar desde aquí, que estás de forma continua analizando datos”.