Salamanca afronta una semana de calor y cielos despejados, con máximas de 33 grados

Salamanca afronta una semana marcada por la estabilidad meteorológica, el calor y la ausencia de lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros se mantendrán por encima de los 30 grados durante toda la semana.

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Este lunes, la capital salmantina tendrá cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas de entre 12 y 32 grados.

El martes continuará el tiempo estable, con una mínima de 12 grados y una máxima de 31. Los cielos presentarán algunos intervalos nubosos, aunque no habrá probabilidad de lluvia.

El miércoles los termómetros volverán a alcanzar los 32 grados, con una mínima de 12. La jornada estará marcada nuevamente por los cielos poco nubosos y la ausencia de precipitaciones.

El jueves será uno de los días más calurosos de la semana, con una máxima prevista de 33 grados y una mínima de 12. El cielo estará despejado y el viento será prácticamente inexistente.

El viernes se mantendrá el calor, también con 33 grados de máxima, mientras que la mínima ascenderá hasta los 13 grados. La AEMET tampoco prevé lluvias.

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