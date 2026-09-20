El PP pide ampliar más allá de los 26 años la ayuda para familias con hijos con enfermedades graves

El Partido Popular quiere que las familias con hijos afectados por enfermedades graves puedan mantener la prestación CUME más allá de los 26 años cuando continúen necesitando cuidados. Para ello, presentará mociones en todos los ayuntamientos de España, según ha recogido Europa Press.

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La propuesta plantea ampliar esta ayuda cuando el hijo tenga una discapacidad igual o superior al 65 por ciento o se encuentre en situación de gran dependencia y siga necesitando cuidados directos, continuos y permanentes.

El PP también reclama más financiación, menos burocracia y criterios comunes para las mutuas y entidades gestoras, además de adaptar la prestación a situaciones como la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada.

La formación critica además el veto del Gobierno a las enmiendas que presentó durante la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha defendido que cumplir 26 años no significa que desaparezcan la enfermedad, la discapacidad o la necesidad de cuidados.