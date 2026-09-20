Los mayores de 60 años ya pueden apuntarse a cursos de IA y nuevas tecnologías en Salamanca

Los mayores de 60 años de Salamanca ya pueden apuntarse a los nuevos cursos online de tecnología impulsados por el Ayuntamiento. La inscripción estará abierta hasta el 30 de septiembre y las plazas se asignarán por orden de solicitud.

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La programación incluye cuatro cursos de 30 horas pensados para mejorar el manejo de herramientas digitales en el día a día. Entre las opciones destaca una formación sobre inteligencia artificial, además de cursos sobre ciberseguridad, Canva y Google Fotos.

El curso ‘Inteligencia Artificial para personas curiosas’ ofrece una primera aproximación a esta tecnología y a sus posibles usos en la vida cotidiana. También se podrá aprender a detectar riesgos en internet y mejorar la protección de los dispositivos con el curso de ciberseguridad.

Cada persona podrá elegir un único curso por periodo y las plazas se cubrirán siguiendo el orden de inscripción. El objetivo del Ayuntamiento es facilitar que las personas mayores puedan acercarse a las nuevas tecnologías y ganar autonomía en el uso de herramientas digitales.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web mayoresformacionsalamanca.es o mediante el código QR incluido en la convocatoria.

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