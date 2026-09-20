Zoes ofrece talleres gratuitos de dibujo manga en Salamanca

La Asociación Zoes del Barrio del Oeste ofrece talleres de dibujo manga durante todos los lunes del año de 17 a 19 horas, una serie de cursos donde se ahondará en una de las artes culturales más en auge entre los jóvenes, sobre todo a raíz de las series televisivas que se pueden visualizar en distintas plataformas.

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Las inscripciones permanecen abiertas en la sede de la calle Valle Inclán, número 8, estando coordinado el curso por una profesora especializada en este popular arte, para el que será necesario de manera imprescindible apuntarse de manera presencial.

Como destaca ZOES: “Una genial oportunidad para adentrarse en el interesantísimo mundo del anime y del arte oriental, o continuar con su aprendizaje y práctica rodeado de personas con las mismas inquietudes artísticas”.