Un código de vestimenta común para desfilar durante la Vía Áurea: sin túnicas y de luto

Si por algo destaca la Semana Santa, son por las túnicas de cada uno de los cofrades que forman parte de las cofradías, hermandades y congregaciones. Cada una de un color o con diferentes motivos, llenan de penitencia las calles de la capital del Tormes como símbolo de fe durante los Días Santos.

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Como motivo de la Vía Áurea, la ‘macroprocesión’ que recorerrá las calles de Salamanca desde la Catedral, pasando por la Plaza Mayor y marchando algunos de los pasos hasta su sede canónica, se ha tenido que unificar el código de vestimenta ante la prohibición, por temas lógicos, del uso de las túnicas.

Según han explicado desde la organización, todo los hombres tendrán que ir con traje oscuro, corbata en negro y camisa blanca, siendo para las mujeres una vestimenta igual. En el caso de no tener nada de este color, se podrán utilizar un tono oscuro de cara a respetar la marcha procesional.

Pero, ¿por qué no se puede utilizar túnicas de Semana Santa? Muy sencillo, porque están destinadas únicamente para estos días, debido a que estas vestimentas se deben utilizar para ocultar el rostro para hacer penitencia.

De este modo, se simboliza el arrepentimiento y el anonimato de la religión cristiana para evitar todo tipo de vanidad. Asimismo, cabe destacar que muchos de los estatutos de las cofradías, hermandades y congregaciones prohíben la utilización de los hábitos fuera de las celebraciones aprobadas, siendo estas, únicamente, en Semana Santa.

De este modo, se consigue que la procesión sea la misma para todos los cofrades, donde habrá un máximo de 30 con la Cruz de Guía. Así pues, con las 17 cofradías participantes, serán un total de 510 las personas como máximo las que participen con cada una de los pasos.