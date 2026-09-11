Guía completa del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca

Hablar del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca es hacerlo sobre uno de los eventos más importantes que acogerá la capital del Tormes durante este 2026. Con la participación de todas las cofradías menos la Hermandad Universitaria (por no encontrarse en Salamanca muchos de los cofrades), la ciudad se vestirá de gala del 24 al 27 de septiembre por este acontecimiento litúrgico.

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A pesar de estar todos los focos en la gran ‘Macroprocesión’ que recorrerá las calles de la ciudad, la programación es mucho más extensa, con ponencias y todo tipo de actividades que servirán para conocer a fondo no solo la Semana Santa de Salamanca, sino todo lo que la rodea.

Este gran encuentro supone un gran aliciente para la ciudad, donde no solo se ha colgado el cartel de ‘lleno’ en los hoteles de la capital del Tormes, sino que la hostelería verá con muy buenos ojos como los números a finales de septiembre cambiarán por completo con respecto a otros años.

Así pues, la ciudad coge el testigo de otro de los eventos religioso más importantes para Salamanca, las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega, convirtiendo este noveno mes del año en un fiel garante para los establecimientos de la localidad charra.

Programa oficial del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca Entre las fechas destacadas se encuentran la recepción y la entrega de acreditaciones, todo a las 11:00 horas del jueves, 24 de septiembre, en el Palacio de Congresos; la ponencia inaugural el viernes, 25 de septiembre, a las 10:30 horas; la mesa redonda sobre La Escuela de Salamanca y La Iglesia a las 12:00 horas del viernes, 25 de septiembre, en el Palacio de Congresos; o la Ofrenda Floral a la Virgen de la Vega a las 19:45 horas del mismo día.

Otras fechas destacadas también son la mesa de trabajo en torno a ‘Echad las redes, los jóvenes como motor de evangelización en el siglo XXI’ del sábado, 26 de septiembre, además de otras dos que tendrán lugar el mismo día, ‘Dadles vosotros de comer’ o ‘Id y haced discípulos’. Ese mismo día será la gran coronación del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca, con la ‘Procesión extraordinaria de la Semana Santa de Salamanca. Vía Aurea’. La programación completa es la siguiente:

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Programación del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca

Programación del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca Horarios de salida de cada paso La ‘Macroprocesión’ se dividirá en cuatro tramos en donde habrá a su vez cuatro horarios diferentes. La primera en salir será la Fraternidad Franciscana y La Borriquilla a las 17:30 horas, mientras que la última será a las 20:41 horas con Nuestro Padre Jesús Resucitado.

I TRAMO

​17:30 h | Fraternidad y Borriquilla

​17:43 h | Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto

​17:54 h | Ntro. Padre Jesús del Prendimiento

​18:06 h | Ntro. Padre Jesús Flagelado II TRAMO

​18:29 h | Ntro. Padre Jesús del Vía Crucis

​18:35 h | Ntro. Padre Jesús Divino Redentor Rescatado

​18:46 h | Ntro. Padre Jesús Nazareno

​18:58 h | María Santísima del Dulce Nombre ​III TRAMO

​19:19 h | Ntro. Padre Jesús Despojado

​19:33 h | Ntro. Padre Jesús del Perdón

​19:43 h | Stmo. Xto. de la Agonía Redentora

​19:56 h | Ntra. Sra. de los Dolores IV TRAMO

​20:16 h | Stmo. Xto. de la Liberación

​20:22 h | Ntra. Sra. del Silencio

​20:28 h | Ntra. Sra. de la Soledad

​20:41 h | Ntro. Padre Jesús Resucitado Pasos que formarán parte del recorrido Un total de 17 pasos recorrerán las calles de Salamanca llenando de historia y devoción cada uno de los rincones:

Hermandad Franciscana - Cristo de la Fraternidad Franciscana

Procesión de la Hermandad Franciscana

Hermandad de Jesús Amigo de los Niños - La Borriquilla

Procesión de la Borriquilla en Salamanca



Cofradía de la Oración en el Huerto - Nuestro Padre Jesús en el Huerto de los Olivos

La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos recobra todo su esplendor en las calles de Salamanca



Seráfica Hermandad del Cristo de la Agonía - Nuestro Padre Jesús del Prendimiento

El Prendimiento



Hermandad de Jesús Flagelado - Nuestro Padre Jesús Flagelado

Procesión de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas



Hermandad del Vía Crucis - Ntro.Padre Jesús del Vía Crucis

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis



Congregación de la Santísima Trinidad - Nuestro Padre Jesús Divino Redentor Rescatado

Jesús Rescatado procesiona en Salamanca con su nueva túnica y la atenta mirada de cientos de fieles



Congregación de Jesús Nazareno - Nuestro Padre Jesús Nazareno en la calle de la Amargura

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro. Fotos Andrea M.



Archicofradía del Rosario - María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista

Virgen del Dulce Nombre de la Archicofradía del Rosario. Foto: Paulino Sánchez

Hermandad de Jesús Despojado - Nuestro Padre Jesús Despojado

Procesión del Despojado en Salamanca



Hermandad del Perdón - Nuestro Padre Jesús del Perdón

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón



Real Cofradía del Cristo Yacente - Stmo. Cristo de la Agonía Redentora

Procesión del Cristo Yacente



Hermandad Dominicana - La Piedad

Salamanca bajo el palio de la Esperanza: las fotos que deja el Viernes Santo.



Hermandad del Amor y la Paz - Cristo de la Liberación

Procesión del Cristo del Amor y de la Paz



Hermandad del Silencio - Nuestra Señora del Silencio

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Hermandad de la Soledad - Nuestra Señora de la Soledad

Procesión de Nuestra Señora de la Soledad

Vera Cruz - Jesús Resucitado

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca

¿Cuándo se trasladarán los pasos? De cara a la gran procesión que recorrerá las calles de Salamanca, cada una de las cofradías ha publicado los horarios donde se realizarán los trasladados públicos hasta la Catedral de Salamanca. Este acto, también, marca otro de los acontecimientos históricos que vivirá Salamanca, donde la gente podrá observar de cera cada uno de los pasos que saldrá por el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca.

Nuestro Padre Jesús Despojado

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Hora de salida: 21:00 horas

Lugar de salida: Iglesia de la Purísima

Recorrido: Iglesia de la Purísima, plaza de las Angustias, calle Compañía, plaza de San Isidro, calle Francisco Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca

Hora de entrada: 22:00 horas Nuestro Padre Jesús Nazareno

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Hora de salida: 19:00 horas

Lugar de salida: Iglesia de San Julián

Recorrido: Iglesia de San Julián, calle Obispo Jarrín, plaza del Mercado, plaza del Poeta Iglesias, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca

Hora de entrada: 20:40 horas María Santísima del Dulce Nombre

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Hora de salida: 19:10 horas

Lugar de salida: Convento de San Esteban

Recorrido: Convento de San Esteban, plaza del Concilio de Trento, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca

Hora de entrada: 20:10 horas Nuestro Padre Jesús Divino Redentor Rescatado

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Hora de salida: 19:25 horas

Lugar de salida: Iglesia de San Pablo

Recorrido: Iglesia de San Pablo, plaza de Colón, calle San Pablo, calle Palominos, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca

Hora de entrada: 20:25 horas Nuestro Padre Jesús Flagelado

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Hora de salida: 9:00 horas

Lugar de salida: Iglesia del Espíritu Santo

Recorrido: Iglesia del Espíritu Santo, plaza de San Isidro, calle Francisco de Vitoria, calle Benedicto XVI, Puerta del Obispo y Catedral de Salamanca

Hora de entrada: 9:30 horas Cómo seguir al completo el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías Salamanca24horas te contará cad auno de los momentos que ocurra en el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, con todas sus novedades y las vivencias de cada una de las cofradías por uno de los eventos litúrgicos más importantes de la historia de la capital del Tormes. Además, los canales oficiales serán los siguientes:

Junta de Semana Santa de Salamanca

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VÍA ÁUREA (@via_aurea26) 'Vía Áurea', la mayor exposición y procesión extraordinaria de la Semana Santa de Salamanca

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hermandad Despojado y Caridad (@despojadoycaridad) Actividades complementarias: Son varias las exposiciones que se podrán visitar en Salamanca durante este mes de septiembre. Algunas que recorren las Semanas Santas de cada uno de los municipios del territorio charro, mientras que otras ahondan en en la historia de la Semana Santa de Salamanca o incluso un gran Belén de diez metros con algunas de las escenas más importantes de las sagradas escrituras.

La Torre de los Anaya acoge la exposición ‘Octo Dies’, una muestra de diez metros donde se exponen escenas como La Pasión y Muerte de Cristo, Última Cena, el Lavatorio de pies, Jesús ante Pilatos, la Sentencia, el Via Crucis o la Crucifixión.