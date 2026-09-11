José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez abren la feria de Salamanca con el centenario de Montalvo

José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez es la terna elegida para abrir las corridas de toros de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026.

Publicidad Publicidad

En el terreno ganadero, la feria se inaugura con un encierro de Montalvo que este año celebra en el coso charro los 100 años de antigüedad, con una corrida elegida con mucha ilusión y que en un principio estaba reseñada para San Sebastián, aunque las circunstancias del centenario han permitido a Juan Ignacio Pérez-Tabernero lidiar este encierro en La Glorieta.

Semanas antes, el ganadero declaraba que "lidiar en mi tierra siempre es una responsabilidad y yo soy de los ganaderos a los que le gusta hacerse con el trofeo del 'Toro de Oro'. Tengo cuatro premios y este año quiero ir a por el quinto porque el encierro está escogido con mucho cariño".

El más veterano de los diestros es José María Manzanares, que encabeza el cartel. El alicantino es uno de los matadores que lleva desde hace años unido a la feria de Salamanca, pero que, sin embargo, no pudo estar presente el año pasado por una lesión producida por una cogida semanas antes en Murcia.

Daniel Luque encara su segundo paseíllo en el coso charro después de debutar hace solo tres meses en la II Edición de la Corrida Extraordinaria por San Juan de Sahagún. Arrebató una oreja al toro de La Ventana del Puerto y dejó su mejor versión pese a estar falto de material ante el de Olga Jiménez.

Borja Jiménez, el torero sevillano que está afincado en Salamanca, vuelve a la feria de la que considera su segunda tierra, y lo hace por tercer año consecutivo.

Publicidad Publicidad

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.