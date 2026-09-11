Un siglo de bravura celebrado en La Glorieta: Montalvo y Juan Ignacio Pérez-Tabernero, una unión con el campo desde la cuna

R. Sí, nos pasa a los ganaderos y les pasa a los toreros. Ha habido toreros que han triunfado en Madrid y después han toreado 10 o 15 corridas más. Aquí yo entiendo a los empresarios, ellos tienen que contratar, es decir, ellos se están jugando un dinero en la creación de la constitución de una feria y tienen que mirar a aquellos toreros que más gente puedan llevar. Si es uno que ha triunfado en Madrid, pero que no es muy conocido, pues le va a costar más entrar en una feria. Por eso los empresarios tienen que tirar de los de los toreros a lo mejor ya más maduros, por llamarlo de alguna forma, e ir introduciendo algún torero nobel que haya triunfado, compaginar un poco, pero por ese motivo entiendo que no es fácil confeccionar una feria, también por ese motivo se han ido reduciendo el número de festejos en ferias. La verdad es que cuesta mucho hacer carteles que resulten atractivos. En Cuenca, por ejemplo, este año iba Morante, se dio de baja, y entró Juan Ortega. Estoy convencido que el 95 % no devolvió la entrada porque les da igual quien vaya, no les da igual que vaya Morante o no, pero la gente cuando tiene la inercia de ir, va a la plaza. A lo mejor pueden devolver un número muy pequeño de entradas, pero la gente que tiene pensado ir irá.