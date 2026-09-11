La Plazuela, Juan Anselmo y Sonido Internacional animan este viernes las fiestas de Salamanca

Salamanca encara este viernes una nueva jornada festiva cargada de música, espectáculos y actividades por distintos puntos de la ciudad. Entre las citas más destacadas se encuentra el concierto de La Plazuela, que actuará a las 22:30 horas en la Plaza Mayor, después de que el salmantino Juan Anselmo abra la noche a las 20:30 horas.

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El grupo granadino llega con su particular mezcla de flamenco, electrónica y funk y con su segundo disco, Lugar nº0 (DLY), un trabajo que amplía su sonido con influencias de estilos como el jazz, el jungle, el city pop japonés o la salsa.

La música estará presente durante toda la jornada. A las 13:00 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor, mientras que Sonido Internacional llevará su combinación de ska, reggae, cumbia, rock y música tradicional mexicana al parque Elio Antonio de Nebrija.

Fuego, batucada y artes de calle La programación también se trasladará a las calles. Dentro del Festival de Artes de Calle, Recicla Juego podrá disfrutarse de 17:00 a 20:30 horas en la avenida Santiago Madrigal, mientras que a las 19:00 horas el Patio Chico acogerá Tres Tristes Trolls, de la compañía LaNördica.

Otro de los grandes reclamos será ‘Vente con tu peña’, una batucada y desfile de peñas que recorrerá la ciudad al ritmo de la charanga y que tendrá como gran momento el espectáculo conjunto de Blocco Charro y el Correfoc de Diables Rojos, con percusión, ritmos afrobrasileños, fuego y pirotecnia.

El recorrido partirá de la plaza del Mercado Viejo, continuará por el puente Romano y el paseo del Progreso y terminará en el parque Elio Antonio de Nebrija.

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Danza en los Jardines de Santo Domingo Las propuestas culturales se completarán con ‘Hábita’, dentro de Las Noches del Patrimonio. El espectáculo de danza comenzará a las 19:00 horas en los Jardines de Santo Domingo y combinará música, movimiento y poesía en una puesta en escena en torno al piano y la creación sonora.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo.