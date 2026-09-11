Un millón de euros para materiales de higiene y asepsias para el hospital de Salamanca

Visto bueno para destinar un total de 5.415.239 euros para la compra de de suministros necesarios en los diferentes centros sanitarios de Castilla y León. Del total, 1.020.656 euros serán para materiales de higiene y asepsia para el Complejo Asistencial de Salamanca. Entre ellos, desechables, batas, paños, sábanas y accesorios de cobertura quirúrgica.

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Por otro lado, un total de 3.161.991 euros para los centros asistenciales de la provincia de Valladolid, donde además, del monto, 2.913.702 euros que se distribuirán en dos partidas.

La primera de ellas será de 1.963.368 euros será para la adquisición de dispositivos de monitorización continua de glucosa para pacientes con diabetes con destino a centros de Atención Primaria, y la segunda de 950.334 euros para el suministro de 4.200 reactivos para la realización de cribados avanzados de aneuploidías (anomalías cromosómicas) en el Hospital Universitario Río Hortega.

La Junta de Castilla y León también destinará más dinero al çarea de salud de Valladolid, donde un total de 248.289 euros serán para el Hospital Clínico Universitario. Esta cantidad se empleará para la compra de medicamentos biológicos biosimilares, aprobados por la Agencia Europea del Medicamento.