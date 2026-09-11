David de Miranda estará el 12 de septiembre por la mañana en la plaza de toros de Salamanca

El torero de Huelva, David de Miranda, toreará este sábado 12 de septiembre en La Glorieta. Hará su presentación como matador de toros en esta plaza con los toros del hierro de Domingo Hernández.

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Esta cita que es una de las más especiales, según confirmó el propio torero en una entrevista a Salamanca24horas, le ha llevado a tomar la decisión de compartir tiempo con la afición de Salamanca. Por eso, desde las 12:00 horas del sábado se encontrará en la plaza de toros para pasar tiempo con todos los aficionados que se quieran acercar a charlar con él antes de su actuación por la tarde.

David de Miranda es un torero que tiene mucho cariño a esta ciudad pese a no haber toreado todavía en ninguna plaza de la provincia. La unión con Salamanca comenzó a forjarse cuando hace once años tuvo un gran percance en Zamora, del que fue operado en el hospital de la capital del Tormes, y que casi lo aparta de forma definitiva de los ruedos.

El año pasado recibió en la Gala Cultural Taurina que tuvo lugar en el Teatro Liceo el premio al 'Torero Revelación de 2025'. Un trofeo que significó mucho para el onubense.

Aquellos que acudan a esta cita con David de Miranda podrán disfrutar también de un aperitivo con jamón y vino.

A la misma hora, las 12, se procederá al sorteo de los astados que serán lidiados por la tarde para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.