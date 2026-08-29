El 31 de agosto se abren las taquillas físicas de La Glorieta para la compra de abonos y entradas sueltas

Las taquillas de La Glorieta abren este lunes 31 de agosto sus puertas para adquirir nuevos abonos y entradas sueltas de forma física.

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Desde este lunes también y hasta el 3 de septiembre los usuarios ya abonados podrán acudir a la plaza de toros para renovar los abonos.

La venta online y telefónica sigue abierta desde el 3 de agosto, tanto para adquirir nuevos abonos y renovar los existentes, como para comprar las entradas sueltas para todos los festejos de la feria.

El horario de las taquillas del 31 de agosto al 20 de septiembre es de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas. Los días de festejo también permanecerán abiertas las taquillas desde las diez de la mañana hasta el comienzo del festejo.

Para adquirir entradas vía telefónica, la plaza pone a disposición del público, los siguientes números de teléfono: 663987826 | 687033786.

De forma online se pueden adquirir a través del siguiente enlace.

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Carteles de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026 8 de septiembre: Desenjaule y Clase Práctica con erales de Esteban Isidro para los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca Diego Ortega, Íñigo Norte y Samuel Berdejo.

Desenjaule y Clase Práctica con erales de Esteban Isidro para los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca Diego Ortega, Íñigo Norte y Samuel Berdejo. 11 de septiembre: Toros de Montalvo para José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Toros de Montalvo para José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez. 12 de septiembre: Toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. 13 de septiembre: Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez.

Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez. 18 de septiembre: Novillos de Adelaida Rodríguez para Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos.

Novillos de Adelaida Rodríguez para Pedro Andrés, Mario Vilau y Diego Mateos. 19 de septiembre: Toros de Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso.

Toros de Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso. 20 de septiembre: Toros de García y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Ismael Martín y Julio Norte Horarios de las taquillas Permanecerán abiertas hasta el 20 de septiembre de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas.