El V Festival Internacional de Folclore se prepara este sábado para rendir homenaje a otras regiones españolas

Salamanca sigue llenándose de folclore y tradición con la celebración del V Festival Internacional de Folclore de Salamanca, que arrancó el pasado jueves y finalizará este domingo 30 de agosto. Por su parte, la jornada de este sábado 29 de agosto estará dedicada a los grupos nacionales en un día centrado en la riqueza y diversidad de las tradiciones populares españolas, sin dejar a un lado el intercambio cultural con los grupos internacionales.

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Esta serie de actividades comenzarán a las 11:00 horas con un pasacalles en el que participarán representantes del grupo de Panamá, junto a la Agrupación de Lumbrales y los Dulzaineros 'Tierra de Pinares' de Valladolid, llevando la música tradicional a distintos espacios del centro histórico de Salamanca.

Más adelante, a las 12:00 horas, la plaza de Anaya acogerá un taller de danza protagonizado por el Grupo folclórico Citta; di Agrigento (Italia), que ofrecerá al público una experiencia participativa y un intercambio cultural en torno a las danzas tradicionales. Posteriormente, a las 13:00 horas, la misma plaza de Anaya será escenario del concierto del grupo Ballet Folclórico Weliwen Temuco-Chile, que acercará al público la música y las raíces folclóricas chilenas.

La programación continuará por la tarde, a las 18:30 horas, con un nuevo pasacalles en el que participarán el Grupo del Rebollar, Combinaciones folclóricas de Colombia y el Grupo Arraigo, llenando nuevamente las calles de color, tradición y música popular.

Media hora más tarde, a las 19:30, los vecinos podrán disfrutar de la actuación del Grupo Arraigo en la plaza de Anaya, mostrando una amplia representación del folclore tradicional español. En cambio, a las 20:00 horas, los grupos nacionales protagonizarán el gran pasacalles que comenzará en el Teatro Liceo y finalizará en la Plaza Mayor de Salamanca. Según apuntan desde el Ayuntamiento, este está considerado uno de los momentos más vistosos y participativos del festival.

La jornada concluirá a las 20:30 horas con la Gala Nacional en la Plaza Mayor, en la que actuarán las agrupaciones 'Abuela Santa Ana', procedente de Albacete; 'A Ponte Vella', de A Coruña y la granadina 'Coros y Danzas de Granada', "ofreciendo una gran muestra de la diversidad cultural y folclórica de España en un escenario emblemático de la ciudad", según concluye el consistorio.