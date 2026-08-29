Retiran de nuevo un juguete por riesgo de asfixia en una conocida cadena de bazares

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con tres locales ubicados en la provincia de Salamanca, ha vuelto a retirar del mercado uno de sus producto. En concreto, en este caso se ha apartado del mercado un set de juegos de pizza tras detectar riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas.

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En concreto, tal y como informa la plataforma FACUA, el producto afectado es el set de juguete de pizza que contiene las siguientes referencias: 493700012110000000500, 865970012110000000500, 103250012110000000500, 601240012110000000500, 142820012110000000500 y 560150012110000000500.

Para más detalle, estos lotes afectados han estado a la venta en las tiendas entre el 14 de febrero y el 14 de agosto de 2026. De cara a las personas que hayan adquirido este producto, 'Tedi' desaconseja seguir usándolo, ya que puede suponer un peligro para la salud.