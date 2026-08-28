El salmantino Ignacio Galán regala al Papa León XIV una edición especial de la Universidad de Salamanca

El salmantino Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, ha obsequiado al Papa León XIV con una edición especial de la Universidad de Salamanca del libro Tratos y contratos de mercaderes y tratantes, obra del economista y filósofo dominico español del siglo XVI Tomás de Mercado.

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El regalo se ha producido durante la audiencia que el pontífice ha mantenido este viernes en el Vaticano con Sánchez Galán y el consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra, en un encuentro enmarcado en el 125 aniversario de la compañía eléctrica.