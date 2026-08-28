El durísimo testimonio de una salmantina en Nepal: “Mucha gente vive allí y está desaparecida”

La grave riada en Nepal dejó unas imágenes aterradoras que han dado la vuelta al mundo. Parte del país quedó arrasado de norte a sur desde China a la India. SALAMANCA24HORAS.COM ha contactado con una salmantina en Nepal que cuenta la situación de extrema gravedad que sufre país.

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“En Nepal, estamos en las Himalayas, que es una zona muy frágil. Desde hace tiempo se sabe que los glaciares de esta zona se están derritiendo más rápido de lo normal y estamos en una zona de muchísimo riesgo. No solo por riadas como la que hemos pasado ahora, sino también con terremotos. Parece ser que el año pasado en la misma zona hubo una riada también, pero yo no me enteré porque no salió en las noticias, pero no fue tan catastrófica como la de ahora. Lo que ha pasado el miércoles, están investigando las causas. Parece ser que hubo una avalancha y la riada ha sido brutal. Ha comenzado en la frontera con Tíbet, en un puerto de aduanas que se ha visto, y ha llegado hasta el sur del país. Ha llegado hasta la frontera con India. Ha arrasado en el camino con las viviendas, hay muchos pueblos que están cerca del río, centrales eléctricas e hidráulicas que están destrozadas o con daños muy serios”, inicia en su exposición una de las salmantinas que reside en Nepal.

Riada De Nepal Ep

Los daños producidos han sido incalculables y una de las imágenes más aterradoras ha sido el vídeo en el que se ve cómo el agua arrasa el puerto chino de Gyirong el pasado miércoles: “La parte de la frontera con el Tíbet es una zona con mucho movimiento de importaciones de China porque Nepal no produce nada porque todo viene de China o India. Dependemos mucho de las importaciones. Ese puerto ha quedado completamente destruido y también es un puerto muy importante para peregrinos y senderistas que van a pie o en carretera. Ahora no es temporada alta, pero hay grupos de peregrinos enteros que están desaparecidos”.

Por el momento, tal y como explica a este medio de comunicación la salmantina residente en Nepal, el número de desaparecidos no se conoce. “No se saben los números finales, pero mucha gente vive allí y está desaparecida. Los servicios de seguridad están en labores de rescate, pero sí que han dado un número exacto de turistas desaparecidos (internacional como doméstico). Aquí está muy controlado las personas que hacen trekkin y esta zona cuenta con mucha afluencia de personas que hacen este deporte. No se sabe el impacto total, pero sí de mil y pico desaparecidos y quinientos fallecidos”, admite muy preocupada.

Riada Nepal 1

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En las últimas horas, ha llegado alguna buena noticia en forma de rescate: “Nepal es un país con un gran problema de electricidad y desde hace unos años habían invertido en energía hidráulica porque los ríos son muy potentes. Había muchos proyectos en construcción y no se sabe qué han pasado con muchos trabajadores. Ha habido alguna noticia positiva porque han rescatado a trescientos trabajadores que habían llegado a un túnel con vida”.