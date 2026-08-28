El Centro Tormes+ se integra en STEAMbrace

El Centro Tormes+ del Ayuntamiento de Salamanca se ha integrado en el proyecto europeo STEAMbrace, financiado por el programa Horizon Europe, para acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas a jóvenes de entre 6 y 18 años mediante metodologías inclusivas y creativas.

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Esta alianza permitirá incorporar recursos de vanguardia, como el entorno de realidad virtual STEAM Digital Hub, en los campamentos Salamanca Tech. Gracias a estas herramientas, los participantes podrán experimentar nuevos formatos de aprendizaje digital y desarrollar competencias vinculadas al pensamiento crítico y a la creatividad.