Salamanca se llena este viernes de folclore internacional con grupos de cuatro países

Salamanca vivirá este viernes una nueva jornada del Festival Internacional de Folclore, protagonizada por las agrupaciones internacionales de Chile, Colombia, Italia y Panamá que participan en esta quinta edición.
La programación llevará durante el día música, danza y tradiciones populares a distintos espacios de la ciudad, en una jornada vinculada al espíritu universal de la Escuela de Salamanca y la celebración de su V Centenario.
El plato fuerte llegará a las 20:30 horas en la Plaza Mayor, con una gala internacional en la que actuarán el Ballet Folclórico Weliwen de Chile, Combinaciones Folclóricas de Colombia, Encantos de Mi Panamá y el Grupo Folclórico Città di Agrigento de Italia.
Las cuatro agrupaciones acercarán al público una muestra de las danzas, músicas e indumentarias tradicionales de sus respectivos países, convirtiendo la Plaza Mayor en un punto de encuentro entre las culturas de Europa y América.
Entre las formaciones participantes se encuentra el ballet chileno Weliwen, fundado en 2019 en Temuco y cuyo nombre significa “Nuevo Amanecer” en lengua mapuche. Colombia estará representada por una agrupación con más de 40 años de trayectoria, mientras que Encantos de Mi Panamá cuenta con experiencia en festivales internacionales. Por su parte, el grupo italiano Città di Agrigento, creado en los años 70, difundirá las tradiciones de Agrigento y Sicilia.