La Plaza Mayor ya toma forma para el Festival Internacional de Folclore

La Plaza Mayor ya comienza a vestirse de gala para acoger esta semana la quinta edición del Festival Internacional de Folclore, una cita que se celebrará del 27 al 30 de agosto y que rendirá homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

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El montaje del escenario, instalado expresamente para el festival, presenta algunas diferencias respecto al que se utiliza habitualmente durante las Ferias y Fiestas de la ciudad. En este caso, la estructura es de menor altura, una característica pensada para que el público pueda disfrutar con mayor facilidad de los movimientos y las coreografías de los bailarines.

Durante cuatro días, Salamanca reunirá 28 agrupaciones procedentes de España, Chile, Colombia, Italia, Panamá y México, con un programa que incluye 38 actividades repartidas entre la Plaza Mayor y la Plaza de Anaya. La presentación correrá a cargo de Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera, integrantes de Los Absurdos Teatro.