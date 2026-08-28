La Junta amplía en 1,55 millones de euros el programa Conciliamos ante el aumento de la demanda

La Junta de Castilla y León destinará 1.555.505 euros adicionales al programa Conciliamos después de que la participación registrada durante 2026 haya superado las previsiones iniciales. El refuerzo permitirá ampliar las horas de atención y garantizar la continuidad del servicio durante los últimos días no lectivos del verano.

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En concreto, la modificación del contrato supondrá 75.499 horas adicionales de servicio. De ellas, 49.084 horas supondrán un incremento de 1.011.277 euros, mientras que otras 26.415 horas, destinadas a cubrir los seis días no lectivos de septiembre, supondrán 544.228 euros más.

La ampliación responde al aumento de la demanda de las familias, que este verano han recurrido al programa en mayor número que el año pasado. Entre el 25 de junio y el 31 de julio participaron 11.531 niños, un 6,7 % más que en 2025, lo que supone 729 usuarios adicionales.

A esta cifra se suman los 7.827 menores inscritos entre el 3 de agosto y el 8 de septiembre, un 5,2 % más que el año anterior y 393 participantes más. En total, 19.358 niños han participado en los dos primeros periodos de Conciliamos Verano 2026.

Una de las principales novedades de este año es precisamente la extensión del programa hasta el 8 de septiembre, un día antes del comienzo del curso escolar 2026-2027. De esta manera, las familias podrán contar con este recurso público durante todos los días no lectivos del periodo estival.

El programa está dirigido a niños escolarizados de entre 3 y 12 años, aunque la edad se amplía hasta los 14 años en el caso de menores con necesidades específicas de apoyo educativo. Su finalidad es ofrecer atención lúdica durante los periodos vacacionales y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.